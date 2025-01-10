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Сегодня, 00:38

Колапинто сменил «Уильямс» на «Альпин»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Франко Колапинто.
Фото Reuters

Аргентинский гонщик Франко Колапинто продолжит карьеру в команде «Альпин», сообщила пресс-служба «Формулы-1» в соцсети X.

21-летний аргентинец подписал долгосрочный контракт. В новом сезоне он будет тестовым и резервным пилотом команды.

В 2024 году Колапинто дебютировал в «Формуле-1», выступая за команду «Уильямс». В конце августа он заменил американца Логана Сарджента и принял участие в восьми «Гран-при». Его лучший результат — 8-е место в Азербайджане. Всего он набрал 5 очков.

Формула-1
Альпин
Уильямс
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