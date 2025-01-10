Колапинто сменил «Уильямс» на «Альпин»

Аргентинский гонщик Франко Колапинто продолжит карьеру в команде «Альпин», сообщила пресс-служба «Формулы-1» в соцсети X.

21-летний аргентинец подписал долгосрочный контракт. В новом сезоне он будет тестовым и резервным пилотом команды.

В 2024 году Колапинто дебютировал в «Формуле-1», выступая за команду «Уильямс». В конце августа он заменил американца Логана Сарджента и принял участие в восьми «Гран-при». Его лучший результат — 8-е место в Азербайджане. Всего он набрал 5 очков.