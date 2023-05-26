Гонщик «Феррари» стал лучшим на первой практике «Гран-при Монако»
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако. Вторым стал пило «Астон Мартина» Фернандо Алонсо. Тройку замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Гонщик «Уильямса» Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.
Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.13,372.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,281.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,294.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494.
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694.
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711.
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,312.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413.