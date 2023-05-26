Гонщик «Феррари» стал лучшим на первой практике «Гран-при Монако»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако. Вторым стал пило «Астон Мартина» Фернандо Алонсо. Тройку замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Гонщик «Уильямса» Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.13,372.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,281.

10. Александер Албон («Уильямс») +1,294.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494.

15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694.

16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711.

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,312.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413.