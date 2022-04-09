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Сегодня, 15:37

Леклер избежал штрафа и сохранил поул на «Гран-при Австралии»

Гонщик «Феррари» Леклер избежал штрафа и сохранил поул-позицию на «Гран-при Австралии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал штрафа за неоправданное снижение скорости во время квалификации «Гран-при Австралии», сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.

Стюарды заключили, что гонщик слишком медленно прошел один из кругов во время первого сегмента квалификации из-за траффика на трассе и из-за того, что пытался остудить резину. Леклер объяснил свою позицию, после чего было решено не штрафовать монегаска.

Таким образом, Леклер сохранил поул-позицию и стартует в гонке с первого места.

Также наказания за аналогичные действия избежал Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео». Юки Цунода из «Альфа Таури» получил предупреждение от стюардов, поскольку не посчитали замедление японца вынужденным. Предупреждение стало третьим для гонщика в этом сезоне.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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