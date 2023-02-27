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Сегодня, 18:27

Боттас: «У болида «Альфа Ромео» нет фундаментальных проблем, стабильность стала выше»

Боттас заявил, что у болида «Альфа Ромео» нет фундаментальных проблем
Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

«С точки зрения надежности техники сейчас дела определенно идут лучше, чем было год назад. Так что я думаю, что мы хорошо готовы к новому сезону – насколько это возможно с учетом трех дней тестов. Я считаю, что мы, как команда, сделали шаг вперед в плане качества болида, на данный момент проблем с надежностью было намного меньше, чем раньше. В прошлом году тесты получились для нас не слишком веселыми, теперь же по итогам трех дней тестов команда находится в хорошей ситуации», – приводит слова Боттаса Motorsport.

Также 33-летний пилот поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

«Улучшения машины, которых мы старались добиться, определенно чувствуются, стабильность машин стала заметно выше. А за счет этого растет и уверенность пилота. У машины нет каких-то фундаментальных проблем, за три дня тестов мы смогли подобрать хорошие варианты настроек. Управлять болидом приятно, для старта сезона это здорово.

Разница в поведении болида в медленных и быстрых поворотах по-прежнему чувствуется, но я бы сказал, что в сравнении с прошлым сезоном ситуация улучшилась как минимум на 50 процентов. И это открывает хорошие дополнительные опции при подборе настроек», – сказал Боттас.

Первый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.

Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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