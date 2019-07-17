Гоночный директор "Формулы-1": "Не было указаний разрешать более жесткую борьбу в Великобритании"

Гоночный директор "Формулы-1" Майкл Мэси отметил, что стюардом "Гран-при Великобритании" не давали особых указаний позволять более жесткую борьбу между пилотами, чем обычно. Гонка изобиловала единоборствами, однако за жесткую борьбу наказаний выписано не было.

– В течение всего сезона мы позволяем пилотам бороться, – цитирует RaceFans Мэси. – Сам характер трассы позволял это делать колесо в колесо. Но и ранее наша оценка единоборств не менялась. Наверное, могло показаться, что мы позволяли на этот раз больше, чем обычно, но это из-за характера трассы. Вы можете проанализировать все решения судей и увидеть, что позволительно в гонке, а что влечет за собой наказание.