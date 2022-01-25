Гоночный директор «Феррари»: «В 2022 году новинок у команд будет намного меньше из-за финансовых ограничений»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес заявил, что в сезоне-2022 «Формулы-1» команды будут значительно реже внедрять технические новинки.

В новом сезоне бюджет команд не должен превышать 140 миллионов евро.

«Думаю, что в этом году новинок будет меньше. В 2018-2019 годах все большие команды могли привозить новинки почти на каждую гонку. Теперь же с учетом имеющихся ограничений разрабатывать большое количество новинок будет трудно. Вам нужно распланировать расход бюджета для разработки обновлений по ходу всего сезона. Потому что по ходу чемпионата вы узнаете все больше и больше нового , и, как следствие, вам нужно будет адаптироваться. Вот этот фактор будет наиболее сложным.

После того как вы определитесь с бюджетом, одна сумма будет выделена на разработку аэродинамики, другая — для механики. И потом эти средства распределяются между отделами", — приводит слова Мекьеса grandprix247.

Команда «Феррари» в 2021 году заняла третье место в Кубке конструкторов в чемпионате «Формулы-1».