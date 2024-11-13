Гоночный директор «Формулы-1» Виттих заявил, что ушел в отставку не добровольно

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих прокомментировал информацию о своей отставке с должности перед окончанием сезона.

По информации Международной автомобильной федерации (ФИА), 52-летней немец добровольно покинул пост гоночного директора «Формулы-1», чтобы использовать новые возможности своей карьеры.

«Я не подавал в отставку», — приводит реакцию Виттиха Motorsport-Magazin.

Немецкий специалист был гоночным директором «Формулы-1» с 2022 года, вместо него должность займет Руй Маркес, который приступит к работе с этапа в Лас-Вегасе.