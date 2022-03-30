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30 марта, 22:05

Гонку в Лас-Вегасе в 2023 году планируют провести в субботу

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны возможные сроки проведения «Гран-при Лас-Вегаса» в 2023 году. По предварительной информации, гонка на городской трассе пройдет в уик-энд после Дня благодарения — с 24 по 26 ноября, сообщает журналист Джо Савар.

Организаторы этапа скорректируют традиционный график гоночного уик-энда в Лас-Вегасе. В результате гонка пройдет не в воскресенье, а в субботу. Причина такого решения — разница в часовых поясах между Лас-Вегасом и европейскими странами.

Гонку планируется провести при искусственном освещении в центре города, что позволит создать красивую телевизионную картинку. Перенос старта на вечер в субботы по местному времени означает, что в Европе в этот момент будет утро воскресенья.

Формула-1
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