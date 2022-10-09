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9 октября, 08:29

Гонку «Гран-при Японии» «Формулы-1» прервали сразу после старта и аварии Сайнса

Алина Савинова
Читать «СЭ» в
Болид Карлоса Сайнса после аварии.
Фото Reuters
Горка была приостановлена из-за плохой погоды.
Фото Reuters
Дождь болельщикам не помеха.
Фото Reuters
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18-я гонка «Формулы-1» «Гран-при Японии» сезона-2022 на трасе «Сузука» была приостановлена красными флагами на третьем круге.

Заезд стартовал в 8:00 по московскому времени. К этому времени из гонки выбыли пилот «Феррари» Карлос Сайнс и представитель «Уильямса» Алекс Албон.

Точная причина остановки гонки не называется: проблема может заключаться в слишком большом количестве воды из-за дождя или необходимости восстановить отбойники после аварии.

Горка была приостановлена из-за плохой погоды. Фото Reuters
Горка была приостановлена из-за плохой погоды.
Фото Reuters
Дождь болельщикам не помеха. Фото Reuters
Дождь болельщикам не помеха.
Фото Reuters
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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