Гонки в Бахрейне пройдут при почти пустых трибунах

На 29 ноября и 6 декабря запланированы две гонки в Бахрейне, но оба этапа на трассе в Сахире пройдут при почти пустых трибунах. Обычных зрителей на автодром не допустят, однако некоторое количество мест будет выделено сотрудникам сферы здравоохранения и их семьям, сообщает Autosport.

Подобный опыт приглашения медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, уже был у организаторов «Гран-при Италии» в Монце.