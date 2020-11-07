Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Гонки в Бахрейне пройдут при почти пустых трибунах

14:27
Теги:

На 29 ноября и 6 декабря запланированы две гонки в Бахрейне, но оба этапа на трассе в Сахире пройдут при почти пустых трибунах. Обычных зрителей на автодром не допустят, однако некоторое количество мест будет выделено сотрудникам сферы здравоохранения и их семьям, сообщает Autosport.

Подобный опыт приглашения медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, уже был у организаторов «Гран-при Италии» в Монце.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир