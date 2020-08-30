Гонка в Муджелло станет первой в сезоне со зрителями

Организаторы «Гран-при Тосканы» объявили, что гонка пройдет со зрителями, сообщает Motorsport.

На трибуны автодрома в Муджелло допустят 2 880 болельщиков в каждый из дней уик-энда, при этом 880 билетов на одну из трибун будут распределены между членами фанатских клубов «Феррари». Гонка станет 1000-й в истории Скудерии.

Таким образом, этап в Муджелло 11-13 сентября будет первым в сезоне-2020, который пройдет с присутствием болельщиков.