Гонка «Формулы-3» досрочно завершена из-за ливня. Квалификация «Формулы-1» под угрозой

Первая гонка «Формулы-3» на трассе в Шпильберге была досрочно завершена из-за ливня.

Пилоты успели проехать 14 кругов из 24, однако после нескольких вылетов и аварий гонку решили остановить. Позднее было принято решение завершить заезд досрочно. Победителем стал Фредерик Вести из «Према», единственный пилот, представляющий Россию, Андрей Смоляр попал в аварию и выбыл из гонки.

Ливень может помешать проведению третьей сессии свободных заездов и квалификации «Гран-при Штирии» в рамках «Формулы-1». Третья практика запланирована на 13.00 по московскому времени, квалификация должна состояться в 16.00.