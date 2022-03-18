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Сегодня, 17:15

Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Нам есть над чем работать, проблемы тестов перешли и в первую практику»

Эндрю Шовлин считает, что «Мерседесу» есть над чем работать
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный гоночный инженер «Мерседес» Эндрю Шовлин поделился мнением о том, как для команды сложилась первая сессия свободных заездов «Гран-при Бахрейна».

Джордж Расселл показал четвертое время, а Льюис Хэмилтон стал седьмым.

«Если говорить о скорости болида, то нам есть над чем работать. После тестов проблемы с темпом перешли и на первую практику сегодня. Мы продолжаем экспериментировать, но наше время на быстром круге оказалось таким же, как у конкурентов, которые при этом использовали более жесткую по составу резину. Это доказывает, что нам явно есть над чем работать.

Мы учимся каждый день и нам нужно отыграть определенное отставание, но пока мы будем учиться новым вещам, все будет хорошо. Мы продолжаем экспериментировать и уже добились определенного прогресса в области подпрыгивания болида. Мы также играемся с высотой дорожного просвета, но нам нужно найти способ сделать машину быстрее", — приводит слова Шовлина Sky Sport.

Лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Бахрейна» показал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли (1.34,193). Вторая практика состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12569180/bahrain-gp-live-updates-from-practice-as-formula-1-2022-season-gets-under-way-in-the-desert?postid=3569169#liveblog-body
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