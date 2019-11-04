Глава «Рейсинг Пойнт» о штрафе Квята: «Он это заслужил»

Руководитель команды «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр считает штраф пилота «Торо Россо» Даниила Квята справедливым. Квят сумел под желтыми флагами догнать Серхио Переса, а затем врезался в него при атаке. Судьи сочли российского пилота виновным в этом контакте и присудили ему пять секунд штрафа, что отбросило россиянина на 12-е место.

— Он это заслужил, — сказал Сафнауэр. Его слова приводит Motorsport.com. — Нельзя все время догонять под желтыми флагами и не сбрасывать скорость. А потом подскочить на бордюре и влететь в кого-то. Думаю, справедливость восторжествовала. Без такого момента Серхио бы его сдержал. Если посмотреть запись с его машины, то видно, как он приближается под желтыми флагами. Без этого у него оставалась бы всего пара поворотов, и он бы не догнал. Чеко поднимал ногу с педали газа, как и положено — двойные желтые флаги, значит надо замедляться и не открывать DRS. Зачем открывать крыло, если ты готовишься сбросить скорость и остановиться?

Победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его партнер Льюис Хэмилтон, обеспечивший себе чемпионский титул. На третьей позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла».