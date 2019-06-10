Глава "Рено" рассказал, что Хюлькенбергу запретили атаковать Риккьярдо

Глава "Рено" Сириль Абитебуль рассказал о применении командной тактики на "Гран-при Канады". Даниэл Риккьярдо стал шестым, Нико Хюлькенберг – седьмым.

– Шины Даниэла были немного старее, чем у Нико, также ему пришлось бороться с парой быстрых машин, – цитирует Motorsport главу команды. – Может быть, У Нико был темп для обгона, но, честно говоря, мы сказали: „Нам нужен этот результат“. Он частично расстроен, я понимаю, почему. Мне не нравится делать такое, это не наш стиль. Я хотел удостовериться, что команда вернется в игру, пилоты тоже вернутся в игру со следующей недели. Но на этот раз было важно приблизиться к „Макларену“ в таблице.