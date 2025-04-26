Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:08

Глава «Ред Булл» уверен, что Ферстаппен останется в команде

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минтцлафф высказался о слухах вокруг возможного ухода пилота Макса Ферстаппена из команды.

«Да, нас не устраивает текущая ситуация, и мы этого не скрываем. Однако я совершенно уверен, что Макс останется с нами. Он будет выступать за «Ред Булл» как минимум до 2026 года. Только вместе мы сможем вернуться к победам — и мы этого добьемся», — заявил Минтцлафф.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года и за это время завоевал четыре чемпионских титула в «Формуле-1». Его контракт с австрийской командой действует до конца сезона-2027/28.

На данный момент 27-летний голландец занимает третье место в чемпионате, набрав 87 очков после шести этапов сезона.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Лавров: РФ не обсуждает публично детали переговоров, как это делает Зеленский
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Норрис: «Ошибаюсь, потому что стремлюсь к идеалу»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости