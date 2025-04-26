Глава «Ред Булл» уверен, что Ферстаппен останется в команде

Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минтцлафф высказался о слухах вокруг возможного ухода пилота Макса Ферстаппена из команды.

«Да, нас не устраивает текущая ситуация, и мы этого не скрываем. Однако я совершенно уверен, что Макс останется с нами. Он будет выступать за «Ред Булл» как минимум до 2026 года. Только вместе мы сможем вернуться к победам — и мы этого добьемся», — заявил Минтцлафф.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года и за это время завоевал четыре чемпионских титула в «Формуле-1». Его контракт с австрийской командой действует до конца сезона-2027/28.

На данный момент 27-летний голландец занимает третье место в чемпионате, набрав 87 очков после шести этапов сезона.