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Глава «Мерседеса» опроверг разговоры о возможной смене владельца команды

11:32
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Глава «Мерседеса» и акционер команды Тото Вольф опроверг разговоры о том, что намерен продать команду. Перед «Гран-при Тосканы» экс-владелец команды «Ф-1» Эдди Джордан рассказал о скорой смене владельцев «Мерседеса». По слухам, команду собирается выкупить ее спонсор Ineos, после чего она будет переименована.

— Некоторые люди выхватывают куски информации и делают из них истории, — цитирует Вольфа Motorsport. — У нас отличные отношения с Ineos, мы вместе работаем над несколькими высокотехнологичными проектами, а все остальное — просто спекуляции.

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