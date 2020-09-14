Глава «Мерседеса» опроверг разговоры о возможной смене владельца команды

Глава «Мерседеса» и акционер команды Тото Вольф опроверг разговоры о том, что намерен продать команду. Перед «Гран-при Тосканы» экс-владелец команды «Ф-1» Эдди Джордан рассказал о скорой смене владельцев «Мерседеса». По слухам, команду собирается выкупить ее спонсор Ineos, после чего она будет переименована.

— Некоторые люди выхватывают куски информации и делают из них истории, — цитирует Вольфа Motorsport. — У нас отличные отношения с Ineos, мы вместе работаем над несколькими высокотехнологичными проектами, а все остальное — просто спекуляции.