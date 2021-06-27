Глава «Мерседеса» назвал неплохим результат команды на «Гран-при Штирии»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результат команды на «Гран-при Штирии». Пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли второе и третье место соответственно.

«Завтра нам придется подумать, могли ли мы что-то сделать лучше в гонке, могли ли оптимизировать гоночный темп. Мне не терпится проанализировать и понять, можем ли выступить лучше. Неплохой результат, но это первая гонка за восемь лет, когда нам просто не хватало темпа — это тяжело.

Нам нужно извлечь максимум из машины, и мы полностью заряжены. Сегодня нам не хватало скорости, но впереди 15 этапов. Команда сделает все возможное, будет выигрывать поулы и гонки. Сегодня у нас не было инструментов, которые бы позволили победить», — цитирует Вольффа GPblog со ссылкой на Sky Sports.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.