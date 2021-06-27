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Глава «Мерседеса» назвал неплохим результат команды на «Гран-при Штирии»

20:39
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результат команды на «Гран-при Штирии». Пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли второе и третье место соответственно.

«Завтра нам придется подумать, могли ли мы что-то сделать лучше в гонке, могли ли оптимизировать гоночный темп. Мне не терпится проанализировать и понять, можем ли выступить лучше. Неплохой результат, но это первая гонка за восемь лет, когда нам просто не хватало темпа — это тяжело.

Нам нужно извлечь максимум из машины, и мы полностью заряжены. Сегодня нам не хватало скорости, но впереди 15 этапов. Команда сделает все возможное, будет выигрывать поулы и гонки. Сегодня у нас не было инструментов, которые бы позволили победить», — цитирует Вольффа GPblog со ссылкой на Sky Sports.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://www.gpblog.com/en/news/87701/wolff-we-didn-t-have-the-tools-to-win-today.html

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