Глава медкомиссии ФИА: «Если у кого-то из сотрудников команд «Формулы-1» найдут коронавирус, гонку не отменят»

Глава медицинской комиссии Международной автомобильной федерации, профессор Жерар Сайлен поделился мнением о мерах безопасности, которые нужно применить «Формуле-1» при проведении этапов в условиях пандемии коронавируса. Сезон-2020 в гоночной серии планируется начать двумя гонками в Австрии 5 и 12 июля.

— По сравнению с тем, что было, когда все приехали на несостоявшийся этап в Австралии, ситуация развивается, — цитирует GrandPrix247.com Сайлена. — Мы предоставили устройство для быстрого подтверждения наличия у человека заражения, чтобы сразу же иметь возможность изолировать заболевших и протестировать тех, кто с ними контактировал. Как я думаю, гонки отменять не будут, иначе это то же самое, что прекращать работу всего метрополитена, потому что у одного из пассажиров обнаружили вирус. При этом не факт, что в Австрии все пройдет так же, как позднее в Германии и Венгрии. Везде свои условия — разное законодательство, инфраструктура у автодромов. Например, правительство Сингапура вообще могло бы изолировать весь паддок на ночь перед тем, как открыть трассу, а в Австрии все совсем по-другому. Там справляются с кризисом, там достаточно безопасно.