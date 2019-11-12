Глава «Макларена»: «Зарплаты пилотов тоже должны быть в бюджетном лимите»

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что в бюджетные ограничения в «Формуле-1» должны быть включены и зарплаты пилотов. С 2021 года потолок бюджета команд составит 175 миллионов долларов, но в них не входят зарплаты гонщиков.

— Думаю, что зарплата пилотов должна быть включена в бюджетный лимит, — цитирует F1i Брауна. — Это заставило бы команды думать о том, куда они хотят потратить деньги. Если чувствуете, что пилоты играют ключевую роль в успехе, продолжайте им платить много. Но я думаю, что это заставило бы команды подумать о том, что приносит им успех в первую очередь. Это не привело бы автоматически к снижению зарплат, но команды больше бы думали о том, куда направить деньги.

Первоначальный план потолка был в пределах 150 миллионов долларов и с меньшим числом исключений. Теперь это 175 миллионов и масса исключений. Но команды, которые много тратят, хотят, чтобы лимит был максимально слабым. Это понятно.