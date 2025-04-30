Глава «Кик-Заубера» поделился мнением о возможном возвращении Переса в «Формулу-1»

Руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли высказался о перспективах Серхио Переса в «Ф-1».

«Я считаю, что Перес вполне может вернуться и быстро адаптироваться в новой команде. В прошлом сезоне ему досталась одна из самых сложных ролей — быть напарником Макса Ферстаппена. Было очевидно, что он сталкивался с большими сложностями в управлении машиной по сравнению с Максом, и, судя по всему, в нынешнем сезоне в «Ред Булл» ситуация повторяется», — приводит слова Уитли издание Autoracer.

По окончании сезона-2024 «Ред Булл» расстался с Пересом.