Глава «Хааса» Штайнер удивлен уровнем готовности Мазепина и Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о пилотах команды Мике Шумахере и Никите Мазепине после предсезонных тестов «Формулы-1».

Мазепин по результатам трех дней тестов в Бахрейне показал 14-й результат. Его партнер по команде Мик Шумахер стал 15-м.

«Не ожидал, что наши гонщики окажутся так здорово готовы к сезону-2021 и уже будут демонстрировать такой уровень, — цитирует Speed Week Штайнера. — В команде образовалась хорошая атмосфера, которую нам нужно сохранить на протяжении сезона. При этом пилоты еще очень многому научатся и станут намного быстрее.

Но да, мы приятно удивлены их уровнем готовности. Мы должны создать что-то новое, чтобы это придало энергии команде. Мы хотим помочь им выйти на уровень, который хотим видеть и мы, и они сами".

Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.