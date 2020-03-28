Глава «Феррари» считает, что сезон в «Формуле-1» может продлиться до января

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что сезон 2020 года может продлиться до января. Ранее его старт был отложен из-за пандемии коронавируса.

— На столе много гипотез, каждая из которых в настоящее время должна рассматриваться, — цитирует Formula Rapida Бинотто. — Сокращенный чемпионат или закончить его, например, в январе 2021 года. В текущий момент мы должны быть открыты для любого сценария, чтобы провести как можно больше «Гран-при».