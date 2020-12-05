Глава «Альфа Таури» рассказал о будущем Квята в «Формуле-1»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает, что российский пилот Даниил Квят может остаться в «Формуле-1». Ранее стало известно, что основным кандидатом на второе место в команде является японский пилот «Формулы-2» Юки Цунода.

- У нас, конечно, есть «План Б», и нет абсолютно никаких сомнений в том, что в Мельбурне у нас будет две машины на стартовой решетке с двумя очень конкурентоспособными гонщиками, — цитирует Тоста Formula1.com. - Дани опытен, он знает игры и правила «Формулы-1», он быстрый гонщик и показал хорошие результаты в последней гонке и сегодня. Я надеюсь, что также в воскресенье он будет достаточно конкурентоспособен для гонки в Абу-Даби, и тогда мы посмотрим.