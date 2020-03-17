Генеральный директор «Формулы-1» выступил с заявлением из-за паузы в сезоне

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри выступил с обращением к поклонникам гоночной серии в связи с приостановкой сезона-2020 из-за пандемии коронавируса.

— Дорогие болельщики, мы бы хотели поделиться некоторыми мыслями о том, что произошло на прошлой неделе в связи с пандемией коронавируса. В первую очередь, наш приоритет — здоровье и безопасность всех фанатов, членов команд «Формулы-1», организаций и общества. Мы извиняемся перед болельщиками, на которых повлияли отмена «Гран-при Австралии» и перенос других этапов. Эти решения принимаются «Формулой-1», Международной автомобильной федерацией и организаторами при быстро меняющихся обстоятельствах.

Мы понимаем, что все хотят знать, что будет с «Формулой-1» в 2020-м году. Сейчас, с учетом ситуации, мы не можем дать конкретный ответ, однако мы собираемся начать сезон сразу же, как только это станет возможно с точки зрения безопасности. Мы ежедневно общаемся с официальными лицами и экспертами, оценивая возможные действия в ближайшие месяцы.

В этом году уже были отменены или отложены 4 этапа: в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой находятся гонки в Азербайджане, Испании и Нидерландах. В случае, если отменят эти этапы и «Гран-при Монако», то сезон-2020 в «Формуле-1» может начаться в Канаде, где этап должен состояться с 12 по 14 июня.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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