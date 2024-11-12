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Сегодня, 13:45

Гендиректор «Игора Драйв» считает, что российские гонки проходят на очень высоком уровне

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов в интервью «СЭ» оценил уровень российских гоночных серий, сравнив их с европейскими.

— Можно сказать, что наши гоночные серии приближаются к мировым?

— По качеству организации однозначно да. Опыт организации мероприятий внутри страны накопился колоссальный. Это касается не только нашего командного опыта по проведении гонок «Формулы-1», а в принципе всей отрасли в России. За последние 15 лет наша страна подарила миру спортивные мероприятия высочайшего уровня, отмеченные международным сообществом, — Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира и Кубок конфедерации по футболу, этапы «Формулы-1»...

Что же касается спортивного уровня гонок, то все бьются как львы, здоровый спортивный азарт на трассах присутствует. Мы, несмотря на попытки нас изолировать, показываем международному сообществу, что у нас все в порядке, можем навязать борьбу. Сами не хотите, не вопрос, мы пока потренируемся тут, а потом придем и докажем свою силу. Прогресс виден не только по качеству спортивной борьбы, но и по количеству участников. Если нас сравнивать с другими иностранными национальными сериями, чемпионатами Франции, Италии, Испании, не вижу, где и в чем мы можем им уступать.

Алексей Титов. Алексей Титов: «Наши гоночные чемпионаты не хуже европейских»

Формула-1
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