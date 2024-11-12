Гендиректор «Игора Драйв» о возвращении «Ф-1» в Россию: «Если там изъявят желание, подумаем — нужны они нам или нет»

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области Алексей Титов в интервью «СЭ» рассказал, ждет ли он возвращения гонок «Формулы-1» в нашу страну.

— Верите, что когда-нибудь на автодроме «Игора Драйв» все же пройдет «Гран-при»? Или отпустили эту тему — что будет, то будет?

— Не мы же приняли решение расстаться с «Формулой-1». Она сама приняла решение уйти. Ну, ушла и ушла. Сейчас что-то поменяется, там изъявят желание вернуться, тогда мы подумаем — нужны они нам или нет. Поэтому в разрезе «верю — не верю» не хотел бы говорить. У нас был абсолютно четкий, понятный план развития целого ряда международных мероприятий на «Игора Драйв». Дальше коллеги на Западе решили, что спорт является неотъемлемой частью политической жизни, и начали делать, что делают. Мы порасстраивались вечерок, потом пошли дальше заниматься своими делами. Возможностей развиваться у автоспортивного сообщества в России очень и очень много. И сейчас мы активно это делаем по целому ряду направлений. В частности, СМП объявили о проведении нового чемпионата «Формулы-4» на самых последних болидах. Мы тоже на «Игора Драйв» не страдаем — большое количество иностранного оборудования на трассе закупаем, проблем нет.

Так что занимаемся саморазвитием. Конечно, международные соревнования подогревали бы дополнительный интерес. Но раз их сейчас нет, мы греем интерес публики в других направлениях. Отмечу, что и раньше российский автоспорт держался не на «Ф-1», а на самобытности.