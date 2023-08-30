Гендиректор «Альфа Таури» — о Риккардо: «Травма оказалась сложнее, чем мы думали»

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер рассказал о состоянии пилота команды Даниэля Риккардо, который недавно перенес операцию.

«Операция прошла хорошо, несмотря на то что перелом оказался сложнее, чем мы думали. Я недавно разговаривал с его менеджером. Даниэль останется в Барселоне на несколько дней, где специалисты будут контролировать процесс его выздоровления», — заявил Байер.

Ранее Риккардо пропустил «Гран-при Нидерландов» из-за перелома руки. 34-летний австралиец сломал запястье во время аварии во второй практике.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии. Гонка состоится 3 сентября. Начало — в 16.00 по московскому времени.