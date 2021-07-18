Гельмут Марко: «За такое опасное поведение Хэмилтона нужно отстранять»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона стоило отстранить за аварию с участием Макса Ферстаппена. Стюарды «Гран-при Великобритании» ограничились десятисекундным штрафом для британца.

«Даже не знаю, каким должен быть максимальный штраф. Но такое опасное и безрассудное поведение нужно наказывать отстранением или чем-то в этом духе.

Если в таком быстром повороте гонщик врезается в заднее колесо соперника своим передним колесом, это либо небрежность, либо опасное поведение", — заявил Марко в интервью Sky Deutschland.