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Марко: «Лоусону надо принять, что Ферстаппена нельзя победить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сравнил новозеландского гонщика команды Лиама Лоусона с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Лоусон психологически сильнее всех наших юниоров, хотя у него мало опыта участия в «Гран-при». В паре с Ферстаппеном Лиаму важно принять, что Макса нельзя победить. Никто не может это сделать. Однако, у Лиама самый большой потенциал для дальнейшего развития», — приводит слова Марко sport.de.

В сезоне-2024 22-летний Лоусон выступал в составе «РБ». С 2025 года он станет пилотом «Ред Булл» и напарником Ферстаппена.

Новый сезон начнется с «Гран-при Австралии», которое пройдет с 14 по 16 марта. Завершит чемпионат-2025 «Гран-при Абу-Даби» — 5-7 декабря.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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