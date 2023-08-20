Гельмут Марко: «Ни одна из команд не занимает стабильно второе место, поэтому разрыв от «Ред Булл» очень большой»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, кто будет главным конкурентом команды во второй половине сезона.

«Если мы оглянемся назад и посмотрим на наших конкурентов, то трудно судить, потому что они всегда меняются. Когда-то это «Макларен», когда-то «Феррари», а когда-то «Астон Мартин» или «Мерседес». Ни одна из этих команд не занимает стабильно второе место, что объясняет, почему разрыв в чемпионате очень большой. Статистически «Мерседес» должен быть первой командой, которая представляет для нас угрозу. В «Макларене» мы наблюдали тенденцию к росту, но мы ожидали большего в последней гонке перед летним перерывом, поскольку трассы с быстрыми поворотами — их сильная сторона. «Феррари» также на некоторых трассах лучше, но пока мы не чувствовали угрозы с их стороны перед гонкой», — приводит Racingnews365 слова специалиста.

На данный момент «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. На второй строчке расположился «Мерседес», набрав 247 очков. Третьим идет «Астон Мартин» — 196 очков.