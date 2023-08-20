Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:14

Гельмут Марко: «Ни одна из команд не занимает стабильно второе место, поэтому разрыв от «Ред Булл» очень большой»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, кто будет главным конкурентом команды во второй половине сезона.

«Если мы оглянемся назад и посмотрим на наших конкурентов, то трудно судить, потому что они всегда меняются. Когда-то это «Макларен», когда-то «Феррари», а когда-то «Астон Мартин» или «Мерседес». Ни одна из этих команд не занимает стабильно второе место, что объясняет, почему разрыв в чемпионате очень большой. Статистически «Мерседес» должен быть первой командой, которая представляет для нас угрозу. В «Макларене» мы наблюдали тенденцию к росту, но мы ожидали большего в последней гонке перед летним перерывом, поскольку трассы с быстрыми поворотами — их сильная сторона. «Феррари» также на некоторых трассах лучше, но пока мы не чувствовали угрозы с их стороны перед гонкой», — приводит Racingnews365 слова специалиста.

На данный момент «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. На второй строчке расположился «Мерседес», набрав 247 очков. Третьим идет «Астон Мартин» — 196 очков.

Источник: https://racingnews365.nl/marko-wijst-d%C3%A9-concurrent-voor-verstappen-aan-tijdens-tweede-seizoenshelft
Формула-1
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «Нельзя проводить изменения формата «Ф-1» только ради денег»
Новости
RSS RSS
Все новости