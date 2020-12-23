Гасли заявил, что способен бороться с Ферстаппеном на равных

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что смог бы навязать конкуренцию бывшему партнеру по «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Думаю, у меня был бы шанс против него, будь мы в одинаковых болидах. Я знаю, на что способен. Если я за рулем подходящей машины, как в сезоне-2020, то могу отлично выступать. В прошлом году у меня тоже был подиум и стабильные попадания в очки. Я буду и дальше атаковать по полной, так что получу шанс. Моя цель в «Формуле-1» — чемпионский титул», — цитирует Auto Motor und Sport Гасли.

В сезоне-2020 Гасли занял 10-е место в личном зачете «Формулы-1», на его счету победа в гонке на «Гран-при Италии». Француз выступал за «Ред Булл» вместе с Ферстаппеном в первой половине сезона-2019, но был переведен в «Торо Россо» (старое название «Альфа Таури» — прим. «СЭ») из-за неудовлетворительных результатов на фоне напарника.