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Гасли заявил, что не ожидал успешного выступления в квалификации «Гран-при Бахрейна»

08:26
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Бахрейна».

«Мы не ожидали таких результатов. Мы знали, что у нас сильная машина, но пятое место и выход в третий сегмент с кругом на «медиуме»... Надеюсь, что это хорошее преимущество для гонки. Мы пошли на большой риск, но знали, что в случае успеха нас ожидает большая награда», — приводит Motorsport слова Гасли.

Гасли занял пятое место по итогам квалификации.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.motorsport.com/f1/news/strange-feeling-on-medium-tyres-cost-tsunoda-q3-place-in-bahrain/5941790/

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