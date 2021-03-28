Гасли заявил, что не ожидал успешного выступления в квалификации «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Бахрейна».

«Мы не ожидали таких результатов. Мы знали, что у нас сильная машина, но пятое место и выход в третий сегмент с кругом на «медиуме»... Надеюсь, что это хорошее преимущество для гонки. Мы пошли на большой риск, но знали, что в случае успеха нас ожидает большая награда», — приводит Motorsport слова Гасли.

Гасли занял пятое место по итогам квалификации.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 28 марта. Начало — в 18.00 (мск).