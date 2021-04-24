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Гасли заявил, что «Альфа Таури» может выйти на уровень «Мерседес» и «Ред Булл» через несколько лет

12:14
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что его команда способна выйти на уровень «Ред Булл» и «Мерседес» в ближайшие годы.

«Конечно, потребуется несколько лет, ведь нельзя стать топ-командой за год-два. Это долгосрочный проект. Пока рано говорить, что мы можем бороться с «Мерседес» и «Ред Булл», но в MotoGP мы видели примеры того, как заводские команды сражаются с топами. Если регламент позволит, я думаю, что мы можем выйти на уровень лидеров», — приводит ASN слова Гасли.

После первых двух этапов сезона-2021 «Формулы-1» «Альфа Таури» занимает пятое место в Кубке конструкторов с 8 очками.

Дополнительная информация:

https://asnmp.com/2021/04/23/motogp-is-example-of-small-team-success-thinks-gasly/

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