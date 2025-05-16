Гасли задавил кролика по ходу первой практики в Имоле

Пилот «Альпин» Пьер Гасли сбил кролика во время первой тренировки «Гран-при Эмилии-Романьи». В результате столкновения животное погибло, а у гонщика оказалось повреждено переднее антикрыло.

«Очень печально. Я сначала даже не смог понять, кто это был. Оказалось, кролик, который перебегал трассу. Я никак не мог избежать столкновения, так что в итоге еще и получил сильный удар по переднему антикрылу. К сожалению, для кролика это был конец, а еще я сломал переднее антикрыло на своем болиде. Так что да, не лучшая ситуация и не лучшее окончание сессии», — приводит Racefans.net слова Гасли.

В первой практике в Имоле 29-летний пилот показал шестой результат, во второй сессии свободных заездов он стал третьим.

В субботу состоится третья тренировка и квалификация «Гран-при Эмилии-Романьи». Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.