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Сегодня, 12:15

Гасли высказался о запрете ФИА на ношение украшений во время этапов «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли высказал свое мнение относительно запрета Международной автомобильной федерации (ФИА) на ношение пирсинга и других украшений во время гоночных этапов.

«В моем случае, у меня есть религиозные предметы, которые я ношу с собой во время гонок, которые важны для меня, и я чувствую себя некомфортно, не имея их за рулем машины. У нас должна быть свобода делать то, что нам кажется правильным», — приводит слова Галси Racing News365.

Однако, пилот «Альфа Таури» заявил, что все равно уважает решение ФИА

«В конце концов, мы несем ответственность за то, что выходим на трассу, подвергаем свою жизнь риску, и я считаю, что это должен быть личный выбор, но я уважаю ФИА и их стремление всегда повышать безопасность», — добавил Гасли.

С «Гран-при Майами» осмотр на наличие украшений входит в протокол проверки пилотов перед началом заездов. Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отказался подчиняться данному решению.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.

Источник: https://racingnews365.com/f1-drivers-have-their-say-on-hamilton-jewellery-situation
Формула-1
Альфа Таури
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли
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