Гасли ведет переговоры с «Альпин»
20:37
Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Альпин», информирует F1 Paddock Employee. Гасли уже начал переговоры о переходе во французскую команду в 2022 году.
Пьер возглавляет список потенциальных кандидатов в случае ухода одного из гонщиков «Альпин». Также ситуация будет зависеть от выступлений юниоров команды Чжоу Гуаньюя и Кристиана Лундгора в «Формуле-2».
В 2021 году «Альпин» будут представлять Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Контракт Окона истекает в конце года.
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