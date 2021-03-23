Гасли ведет переговоры с «Альпин»

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Альпин», информирует F1 Paddock Employee. Гасли уже начал переговоры о переходе во французскую команду в 2022 году.

Пьер возглавляет список потенциальных кандидатов в случае ухода одного из гонщиков «Альпин». Также ситуация будет зависеть от выступлений юниоров команды Чжоу Гуаньюя и Кристиана Лундгора в «Формуле-2».

В 2021 году «Альпин» будут представлять Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Контракт Окона истекает в конце года.