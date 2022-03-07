Гасли: «Прежде всего я буду вести переговоры именно с «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о перспективах развития своей карьеры.

«Мой контракт рассчитан еще на два года. В этом году я выступаю в «Альфа Таури», так что я могу перейти в «Ред Булл» только в 2023-м. Надо обсудить эту возможность. Конечно, у меня есть такое желание, я хочу побеждать — именно ради этого я выступаю в «Формуле-1».

Прежде всего я буду вести переговоры именно с «Ред Булл» — посмотрим, к чему они приведут, и есть ли у нас общее желание продолжать. И если его нет, надо подумать о других вариантах.

Сейчас я сосредоточен на этом сезоне и хочу помочь «Альфа Таури» двигаться вперед. Моя цель — добиться максимальных результатов для команды, ведь она этого заслуживает», — цитирует Гасли Autosport.