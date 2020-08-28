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Гасли посвятил шлем для гонки в Спа памяти Юбера

12:52
Шлем Пьера Гасли. Фото Twitter.
Шлем Пьера Гасли. Фото Twitter.
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли раскрасил свой шлем в розовый — именно в таких цветах выступал Антуан Юбер, год назад попавший с смертельную аварию в гонке «Формулы-2».

В память о друге Гасли разместил на шлеме кадры с совместных гонок в Юбером — еще мальчишками они соперничали в картинге, потом встречались на этапах формульных серий.

В 2018 году Юбер стал чемпионом GP3, а в «Формуле-2» уже по ходу дебютного сезона одержал победы в Монако и Ле-Кастелле. Ему было 22 года.

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