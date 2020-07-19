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Гасли получит новый двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии»

00:16
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На «Альфа Таури» Пьера Гасли заменят двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии», так как команда не смогла устранить неисправность, из-за которой француз проехал ни одного круга в финальном сегменте квалификации. На его машине не меняли компоненты силовой установки, потому замена обойдется без штрафа. Он показал 10-е время.

— Мы не смогли выехать в третьем сегменте из-за проблемы с двигателем, — цитирует Гасли The Race. —  В первом сегменте я чувствовал задержку мощности, а во время второй попытки во втором сегменте двигатель начал громко стучать, я свернул в боксы.

Все равно рад, что попал в финальный сегмент. Особенно после проблем в пятницу — я почти не пилотировал посуху, кроме нескольких кругов в третьей тренировке.

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