Гасли получил штрафной балл по итогам «Гран-при Испании»

Стюарды «Гран-при Испании» наказали пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, сообщает Autosport.

Гонщик занял неправильное положение на старте гонки, выехав за пределы своего слота. По ходу гонки стюарды наказали его не только пятисекундным штрафом, но и одним штрафным баллом к суперлицензии.

Для Гасли это первый штрафной балл за последние 12 месяцев.