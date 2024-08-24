Гасли показал лучший результат в третьей практике «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Альпина» Пьер Гасли показал лучший результат на третьей практике «Гран-при Нидерландов».

28-летний француз показал время 1:20.311. Второе место у пилота «Хааса» Кевина Магнуссена (+0.139), замкнул тройку лучших пилот «Заубера» Валттери Боттас (+0.844). Практика была остановлена после аварии пилота «Уильямса» Логана Сарджента. В результате аварии его болид загорелся.

Сегодня, 24 августа, в 17.00 также пройдет квалификация «Гран-при Нидерландов». Гонка состоится 25 августа и начнется в 16.00 мск.