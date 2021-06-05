Гасли показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Азербайджана», Мазепин стал последним

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли показал лучшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Азербайджана» — 1.42,251.

Второе место занял Серхио Перес из «Ред Булл» (отставание +0,344 секунды). Третий результат — у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» (+0,446).

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал худшее, 20-е время по итогам практики, уступив лидеру 3,460 секунды. Он проиграл 0,429 секунды своему партнеру по команде, Мику Шумахеру, который оказался на 19-й строчке.

«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня. Сегодня, 5 июня состоится квалификация. Начало — в 15.00 (мск).