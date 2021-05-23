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Гасли поделился впечатлениями от квалификации в Монако, по итогам которой он обогнал Хэмилтона

10:59
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Монако», по итогам которой он оказался выше семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

«Мы сделали все, что могли с учетом машины, которая у нас есть. Опередить один «Мерседес» и один «Ред Булл» — большое достижение для нас. Я доволен работой команды. Постараемся проработать хорошую стратегию, ведь позади нас будут быстрые Хэмилтон и Перес. Впрочем, известно, что в Монако тяжело обгонять, так что нам нужно провести чистую гонку. У нас есть шанс заработать много очков», — приводит RaceFans слова Гасли.

Гонка в Монако состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск). Гасли стартует с шестого места на стартовой решетке.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/05/23/racefans-round-up-23-05-4/

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