Гасли поделился впечатлениями от квалификации в Монако, по итогам которой он обогнал Хэмилтона

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Монако», по итогам которой он оказался выше семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

«Мы сделали все, что могли с учетом машины, которая у нас есть. Опередить один «Мерседес» и один «Ред Булл» — большое достижение для нас. Я доволен работой команды. Постараемся проработать хорошую стратегию, ведь позади нас будут быстрые Хэмилтон и Перес. Впрочем, известно, что в Монако тяжело обгонять, так что нам нужно провести чистую гонку. У нас есть шанс заработать много очков», — приводит RaceFans слова Гасли.

Гонка в Монако состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск). Гасли стартует с шестого места на стартовой решетке.