Гасли останется в «Альфа Таури» на сезон-2021. О том, останется ли Квят, станет известно в ноябре

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли продолжит выступать в команде в сезоне-2021.

— Гасли будет выступать в «Альфа Таури» в следующем году, второго пилота мы объявим после «Гран-при Бахрейна» (этап в Бахрейне состоится 18 ноября — прим. «СЭ»), — приводит RTL слова Марко

Таким образом, место россиянина Даниила Квята в «Альфа Таури» на следующий сезон все еще остается под вопросом. В сезоне-2020 Квят занимает 14-е место в личном зачете с 14 очками, его партнер, Пьер Гасли, идет 9-м с 63 очками.