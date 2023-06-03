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Сегодня, 21:58

Гасли оштрафован на шесть позиций на старте «Гран-при Испании» за блокировки Ферстаппена и Сайнса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пьер Гасли.
Фото AFP

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли потерял четвертое место на стартовой решетке «Гран-при Испании».

Француз получил два штрафа после квалификации. Стюарды признали, что Гасли заблокировал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. Таким образом, Пьер начнет гонку с десятого места.

Также стюарды рассмотрели столкновение пилотов «Мерседес» в концовке второго сегмента. Обошлось без наказаний: Джордж Рассел получил предупреждение за то, несколько раз сменил траекторию и вытеснил Льюиса Хэмилтона с трассы.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании», Сайнс — второй, Норрис — третий

Формула-1
Альпин
Пьер Гасли
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