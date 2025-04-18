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Гасли лучший в первой тренировке «Гран-при Саудовской Аравии»

Камила Абдурахманова
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В пятницу, 18 апреля, прошла первая тренировка пятого этапа «Формулы-1» в сезоне-2025 года — «Гран-при Саудовской Аравии» на городской трассе в Джидде.

Лидером стал пилот «Альпин» Пьер Гасли. Вторую строчку занял Ландо Норрис из «Макларена». Третьим оказался Шарль Леклер из «Феррари».

Первая тренировка. «Гран-при Саудовской Аравии»:

1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070.
4. Оскар Пиастри «(Макларен») +0.102.
5. Александер Албон («Уильямс») +0.367.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.668.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.677.
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.695.
14. Фернандо Алонсо «(Астон Мартин») +0.737.
15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.772.
16. Джек Дуэн («Альпин») +0.944.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.344.
18. Оливер Берман («Хаас») +1.356.
19. Эстебан Окон («Хаас») +1.790.
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.799.

Формула-1
Ландо Норрис
Пьер Гасли
Шарль Леклер
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