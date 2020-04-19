Гасли или Албон? Квят сделал выбор

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят в Instagram провел эфир с соотечественником Виталием Петровым и сделал выбор между Пьером Гасли и Александром Албоном. В прошлом сезоне они были его партнерами по команде.

— Гасли или Албон?

— Для чего? (смеется). Возможно, Гасли я знаю слегка лучше, гонялись еще в картинге, немного лучше мне известен, — сказал Квят. — Веселый парень, всегда шутит. Вообще, с обоими расслабленная атмосфера, все хорошо с ними, приятные люди.

Дискуссии в команде? На самом деле, очень редко. Иногда разногласия бывают в рабочем порядке, но все мы стараемся стремиться к одной цели — улучшить машину. Например, почему где-то не хватило пару десятых в прошедшие выходные на одной трассе, каждый предлагает свою версию. Но никто не повышает голос ни на кого, все очень спокойные и вежливые.