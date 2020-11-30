Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли остался доволен выступлением на «Гран-при Бахрейна». При этом пилот, занявший шестое место, отметил, что главное для него — состояние Ромена Грожана. В результате аварии болид Грожана загорелся, но он сам избежал серьезных травм, отделавшись несколькими ожогами.

— Главное по итогам сегодняшнего дня — увидеть то, что Ромен шел сам после жуткой аварии на старте гонке, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Гасли. — Она выглядела реально шокирующей, но я очень рад, что с ним все в порядке, желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь его скоро увидеть на трассе.

Что касается выступления, то я действительно доволен нашей работой. Мы пошли на риск, это была авантюра, но в конце концов она окупилась.

Это была одна из моих самых сложных гонок, мне пришлось проделать много непростой работы. Нужно было максимально прессинговать, но при этом стараясь не повреждать шины слишком сильно, чтобы их хватало на максимально возможное количество кругов. Мы добились одного из лучших результатов в этом году, я очень доволен, что смог вернуться и набрать очки.