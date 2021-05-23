Гасли: «Если бы я был чуть более агрессивен, мы с Феттелем, оказались бы в бухте»

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал жесткую борьбу с пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем за пятое место по ходу «Гран-при Монако».

«Я подошел к Себу после гонки и сказал: чувак, был бы ты на один сантиметр ближе ко мне — и уже не проскользнул бы. Когда я проехал первый поворот и увидел его рядом, то надеялся, что он оставит мне место — но в этот момент не было ясности, кто из нас окажется впереди. Это была весьма плотная и жесткая борьба — но честная. Мы смогли разъехаться и продолжить гонку. А вот если бы я был чуть более агрессивен, думаю, мы в итоге оба оказались бы в бухте», — приводит слова Гасли Motorsport.

По словам Феттеля, речь шла не об одном, а о нескольких десятках сантиметрах — но пилот «Астон Мартин» также согласился, что борьба с гонщиком «Альфа Таури» была плотной и не слишком простой.